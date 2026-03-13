Jahrzehntelang haben sie viel gegeben, nun wurden drei Persönlichkeiten aus dem Kreis Neuwied dafür geehrt: Die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz war eine Anerkennung für ihren großen Einsatz.
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Diesen Freitag, den 13., dürften Lieselotte Bolländer, Elisabeth Korff und Martin Fischbach als einen ihrer absoluten Glückstage in Erinnerung behalten. Im feierlichen Rahmen im Neuwieder Roentgen-Museum wurde ihnen von Landrat Achim Hallerbach die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz überreicht.