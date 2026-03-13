Ehrennadel des Landes
Engagiertes Trio ist Glücksfall für den Kreis Neuwied
Neuwieds Landrat Achim Hallerbach zeichnet Lieselotte Bolländer (von links), Martin Fischbach und Elisabeth Korff (rechts) mit d
Neuwieds Landrat Achim Hallerbach zeichnet Lieselotte Bolländer (von links), Martin Fischbach und Elisabeth Korff (rechts) mit der Ehrenamtsnadel des Landes Rheinland-Pfalz aus.
Jörg Niebergall

Jahrzehntelang haben sie viel gegeben, nun wurden drei Persönlichkeiten aus dem Kreis Neuwied dafür geehrt: Die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz war eine Anerkennung für ihren großen Einsatz.

Lesezeit 3 Minuten
Diesen Freitag, den 13., dürften Lieselotte Bolländer, Elisabeth Korff und Martin Fischbach als einen ihrer absoluten Glückstage in Erinnerung behalten. Im feierlichen Rahmen im Neuwieder Roentgen-Museum wurde ihnen von Landrat Achim Hallerbach die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz überreicht.

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