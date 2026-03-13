Ehrennadel des Landes Engagiertes Trio ist Glücksfall für den Kreis Neuwied Jörg Niebergall 13.03.2026, 17:48 Uhr

i Neuwieds Landrat Achim Hallerbach zeichnet Lieselotte Bolländer (von links), Martin Fischbach und Elisabeth Korff (rechts) mit der Ehrenamtsnadel des Landes Rheinland-Pfalz aus. Jörg Niebergall

Jahrzehntelang haben sie viel gegeben, nun wurden drei Persönlichkeiten aus dem Kreis Neuwied dafür geehrt: Die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz war eine Anerkennung für ihren großen Einsatz.

Diesen Freitag, den 13., dürften Lieselotte Bolländer, Elisabeth Korff und Martin Fischbach als einen ihrer absoluten Glückstage in Erinnerung behalten. Im feierlichen Rahmen im Neuwieder Roentgen-Museum wurde ihnen von Landrat Achim Hallerbach die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz überreicht.







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