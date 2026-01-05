Verband Kirchspiel Urbach﻿ Energiepark & mehr: Oliver Koch spricht über Vorhaben﻿ Lars Tenorth 05.01.2026, 17:00 Uhr

i Das Kirchspiel Urbach ist in Besitz von rund 1100 Hektar Wald. Oliver Koch

Das Kirchspiel Urbach nimmt in der Region Puderbach eine wichtige Rolle ein. Seit mehr als einem Jahr ist Oliver Koch neuer Verbandsvorsteher. Er gibt einen Überblick über die aktuellen Projekte – dabei geht es unter anderem um den Energiepark.

Aus der Märkerschaft ist das Kirchspiel Urbach entstanden. Heute besteht der Zweckverband aus den Mitgliedsgemeinden Harschbach, Urbach, Linkenbach, Niederhofen und Dernbach. Das Kirchspiel ist mit rund 1100 Hektar der größte kommunale Waldbesitzer in der VG Puderbach.







Artikel teilen

Artikel teilen