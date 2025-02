Karneval in Neuwied Emotionen und Klamauk bei vier Sitzungen Jörg Niebergall 23.02.2025, 14:17 Uhr

i Ein emotionaler Höhepunkt in Engers: Die GEK zeichnete die Feuerwehrleute aus, die beim Lokschuppenbrand im Einsatz waren. Jörg Niebergall

Die Narren feierten in Engers, Oberbieber, Irlich, Heddesdorf den rheinischen Karneval in Höchstform: emotional, lustig und bei der ein oder anderen Büttenrede auch nachdenklich.

Neuwied. Am letzten Samstag vor Beginn des Straßenkarnevals hatten die Narren und Närrinnen in der Deichstadt fast schon die Qual der Wahl, wenn sie es beim Sitzungskarneval noch einmal richtig krachen lassen wollten. Und dabei war es gar nicht so einfach, an Tickets zu kommen, denn die Veranstalter in Engers, Oberbieber, Irlich, Heddesdorf (Ringnarren) und auch Gladbach (zweite Prunksitzung) freuten sich über ein schon seit Tagen ausverkauftes ...

