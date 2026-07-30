Bei Sonnenschein und Chorgesang verabschiedeten sich rund 100 Gäste von Angelika Hollmann, der langjährigen Stellvertreterin der Landesmusikakademie in Engers. Ihr Einsatz für Inklusion und Netzwerke wird weiterwirken.
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An einer offiziellen Verabschiedung teilzunehmen, ist nicht immer ein Vergnügen. Wer Angelika Hollmann kennt, deren 16-jährige Amtszeit als stellvertretende Leiterin der Landesmusikakademie in Engers nun endete, ahnt, dass es diesmal anders war: Bei Sonnenschein auf der Schlossterrasse in Engers waren rund 100 Gäste gekommen, um sich mit Musik, kurzen Reden und intensiven Gesprächen von dem „guten Geist“ der Akademie zu verabschieden.