Vize der Landesmusikakademie
Emotionaler Abschied von Angelika Hollmann in Engers
Schwer vorstellbar, dass der Begriff "Ruhestand" bei ihr wörtlich zu nehmen ist: Angelika Hollmanns Zeit bei der Landesmusikakad
Schwer vorstellbar, dass der Begriff "Ruhestand" bei ihr wörtlich zu nehmen ist: Angelika Hollmanns Zeit bei der Landesmusikakademie endet.
Rainer Claaßen

Bei Sonnenschein und Chorgesang verabschiedeten sich rund 100 Gäste von Angelika Hollmann, der langjährigen Stellvertreterin der Landesmusikakademie in Engers. Ihr Einsatz für Inklusion und Netzwerke wird weiterwirken.

Lesezeit 1 Minute
An einer offiziellen Verabschiedung teilzunehmen, ist nicht immer ein Vergnügen. Wer Angelika Hollmann kennt, deren 16-jährige Amtszeit als stellvertretende Leiterin der Landesmusikakademie in Engers nun endete, ahnt, dass es diesmal anders war: Bei Sonnenschein auf der Schlossterrasse in Engers waren rund 100 Gäste gekommen, um sich mit Musik, kurzen Reden und intensiven Gesprächen von dem „guten Geist“ der Akademie zu verabschieden.
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