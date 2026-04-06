Mehrere Weingüter machten mit Emmausgang zieht wieder nach Leutesdorf Jörg Niebergall 06.04.2026, 16:00 Uhr

i Die Besucher wurden am Rheinufer durch den VVV Leutesdorf, Weinkönigin Melanie, Bacchus Karsten und der Tanzgruppe der Andernacher Stadtsoldaten empfangen. Jörg Niebergall

Gäste aus Leutesdorf und den Nachbarorten besuchten nach dem Ende der Fastenzeit die Weinmetropole. Nach dem Besuch einer Messe in der Kreuzkirche wurde der beginnende Frühling gefeiert – natürlich mit Wein.

Der Emmausgang hat auch in der mittelrheinischen Weinmetropole Leutesdorf seinen festen Platz. Nach dem festlichen Hochamt führte der Weg in die Weingüter Gotthard Emmerich, Rudolf (Karl) Hugemann, Hans Mehren und Georg Mohr, aber auch zum Leyscher Hof, Leutesdorfer Hof und zu LeFrank by Selt, um dort einige Stunden der Gemeinsamkeit zu verbringen.







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