Der Elternausschuss der Kita Steimel berichtet über den Zeitablauf und die Hintergründe der Spendenaktion. Traurig zeigt sich der Ausschuss darüber, dass die für die Kinder ins Leben gerufene Aktion so in Verruf geraten sei.

Die verbale Drohung von Puderbachs VG-Bürgermeisterkandidat Sven Schür gegenüber einer VG-Mitarbeiterin schlägt weiter hohe Wellen kurz vor der Wahl. Nun rücken immer mehr Hintergründe zum Vorfall, der nach RZ-Info von mehreren Seiten bestätigt und durch eine Pressemitteilung der SPD, der Grünen und Unterzeichnern der CDU im Puderbacher VG-Rat öffentlich gemacht wurde, in den Fokus. Konkret geht es diesmal um die von Schür thematisierte Spendenaktion. Seine Darstellungen weist der Elternausschuss der Kita Steimel, der sich an die RZ gewandt hat, in einer Stellungnahme zurück.

Zum Hintergrund: In seiner Gegendarstellung wies Sven Schür, der Mitglied bei der FWG ist, die Vorwürfe aus der Stellungnahme entschieden zurück und stellte die Hintergründe aus seiner Sicht klar. Hierin erklärte er unter anderem, dass der Hintergrund des Gespräches, das nun öffentlich skandalisiert werde, eine vom Mitbewerber um das Bürgermeisteramt initiierte Spendenaktion zugunsten der Einrichtung sei, in der die betroffene Mitarbeiterin tätig sei. Diese Aktion sei nicht nur aktiv durch die Mitarbeiterin mitgetragen, sondern auch öffentlich zur Unterstützung des Kandidaten genutzt worden – „was aus meiner Sicht in einem Spannungsfeld zur dienstlichen Neutralität steht“, so Schür in seiner Gegendarstellung.

Auch kritisierte Schür, dass die Parteien SPD, Grüne und Unterzeichner der CDU im Puderbacher VG-Rat dabei die fragwürdige Nähe einer Verwaltungsmitarbeiterin zum Spendenprojekt des Kandidaten Patrick Rudolph, der Mitglied bei den Grünen ist, ausblenden würden. Es zeige deutlich, dass hier ein Wunschkandidat mit allen Mitteln geschützt und gestützt werden solle. Darüber hinaus prangerte Schür in seiner Gegendarstellung bei der Spendenaktion an, dass sie aus dem Wahlkampf heraus für eine konkrete Einrichtung organisiert und von Beschäftigten dieser Einrichtung offen unterstützt werde. Dies sei mindestens grenzwertig – wenn nicht laut Schür ein Paradebeispiel für eine politische Einflussnahme über den Umweg von Wohltätigkeit.

Elternausschuss bezieht Stellung

Der Elternausschuss der betroffenen Einrichtung bezieht zu den Vorwürfen Stellung und kritisiert Schürs Darstellung. Bereits Anfang Dezember habe die Leitung der Kita berichtet, dass sie mit den Kindern ein Zirkusprojekt in der Zeit des Umbaus der Kita durchführen möchten. Da die Kinder zu dem Zeitpunkt laut Elternausschuss nicht im Gebäude selbst betreut werden konnten, sollte aus der „Not“ eine Tugend gemacht. Mit dem Projekt sollten die Kinder nicht nur besser betreut, sondern ihnen auch etwas ganz Besonderes geboten werden. Doch das Projekt von Pädagogen des Zirkus Baldini sei laut Elternausschuss sehr teuer und koste mehrere Tausend Euro. „Um dieses Projekt finanzieren zu können, haben wir als Elternausschuss unsere Unterstützung angeboten“, betont der Elternausschuss.

Schließlich sei so die Idee mit dem Spendenlauf vonseiten des Elternausschusses zustande gekommen. Dass als Termin für diesen Spendenlauf der kommende Samstag, 5. April, der Tag vor der Wahl, gewählt wurde, sei rein zufällig. Wie Alexandra Hopfgartner als Erste Vorsitzende des Elternausschusses betonte, hätten der Termin des Spendenlaufes und das Projekt an sich lange festgestanden, bevor überhaupt alle Kandidaten offiziell ihre Bürgermeisterkandidatur bei der Verwaltung eingereicht hatten. Patrick Rudolph hatte seine Bewerbung laut Puderbacher VG-Verwaltung etwa Anfang Februar eingereicht.

Nicht nur zu Kandidaten Kontakt aufgenommen

Zur Unterstützung der Spendenaktion habe der Elternausschuss neben ortsansässigen Firmen am 15. März auch alle vier Bürgermeisterkandidaten mit der gleichen E-Mail kontaktiert. Lediglich einer habe sich unverzüglich gemeldet und uns für diese Aktion eine Spende zukommen lassen. Ein paar Tage später habe dieser mit einer aus freien Stücken veranstalteten Verlosung maximale Unterstützung angeboten. Dieser Kandidat war laut RZ-Informationen Patrick Rudolph. Laut Elternausschuss habe sich dann zwei Wochen später ein weiterer Kandidat, laut RZ-Informationen Sven Schür, gemeldet, der ebenfalls seine Unterstützung zugesichert habe, in dem er Lose für die Kinder kaufen und verschenken und auch eventuell mitlaufen wolle. Die anderen beiden Kandidaten hätten sich laut Elternausschuss bis heute nicht gemeldet.

Der Elternausschuss der Kita Steimel in seiner Stellungnahme.

„Uns dabei eine politische Motivation beziehungsweise die Unterstützung nur eines Kandidaten vorzuwerfen, entspricht nicht der Wahrheit, und wir weisen dies hiermit entschieden zurück. Vielmehr finden wir es sehr traurig, dass diese Aktion, die wir für die Kinder in die Wege geleitet haben, so in Verruf gebracht wird“, erklärt der Elternausschuss in seiner Stellungnahme, die namentlich von Alexandra Hopfgartner, Tamara Thiel, Silke Schick, Ines Schwimmer, Jacqueline Lenz, Janine Bamberger, Sabrina Verwey und Nico Verwey stammt.