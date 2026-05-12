Neuer Spielplatz in Orsberg Eltern ergreifen Initiative für neuen Spielplatz Sabine Nitsch 12.05.2026, 08:00 Uhr

i Feline zeigt sich begeistert von dem neuen Spielplatz in Orsberg. Sabine Nitsch

In Zeiten sehr knapper kommunaler Kassen ist es nicht selbstverständlich, wenn Spielplätze neu gebaut werden. In Orsberg wurde ein neuer Spielplatz nun realisiert. Der neue Spielplatz lädt jetzt zum Spielen ein. Die Maßnahme war dringend nötig.

. Wenn alle an einem Strang ziehen, können auch in Zeiten sehr knapper Kassen kleine Wunder passieren – wie gerade in Orsberg. Der Spielplatz in dem Erpeler Ortsteil war nur noch eingeschränkt nutzbar und zum Teil gesperrt. Der alte Holzkletterturm, der vor rund 35 Jahren von Dorfbewohnern eigenhändig gebaut wurde, entsprach nicht mehr den Sicherheitsstandards und musste teilweise gesperrt und demontiert werden.







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