Kreis stellt Schulfahrt ein Eltern aus Rodenbach ärgern sich über neue Buslösung Jörg Niebergall 18.06.2026, 10:00 Uhr

i Die Tage des Rodenbacher Schulbusses sind gezählt. Der Vertrag zwischen der Firma Kaul und der Kreisverwaltung ist ausgelaufen. Jörg Niebergall

Seit Jahrzehnten kamen die Grundschüler aus Rodenbach mit einem Bus der Firma Kaul zur Schule, mit einer Fahrerin, die Kinder und Familie kennt. Zum neuen Schuljahr stellt der Kreis diese Fahrt ein. Verärgerte Eltern sehen hier einen Widerspruch.

Eine Woche vor den Sommerferien sorgte eine Nachricht der Kreisverwaltung bei vielen Rodenbacher Eltern für Unverständnis: Der bisherige Schulbus der Firma Kaul, der seit Jahrzehnten die Grundschulkinder aus Rodenbach zur Grundschule Niederbieber bringt, wird zum Schuljahr 2026/27 nicht mehr eingesetzt.







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