Bei der Landtagswahl galt bisher: Im Wahlkreis Neuwied sichert sich ein SPD-Kandidat den Wahlsieg. Und im Wahlkreis Linz/Rengsdorf hieß seit 2011 die Siegerin Ellen Demuth (CDU). Als Bundestagsabgeordnete blickt sie nun zurück auf ihre Zeit in Mainz.
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Wer auf die Ergebnisse der zurückliegenden Landtagswahlen im Kreis Neuwied blickt, erkennt, dass es hier gewisse Gesetzmäßigkeiten gibt. Im Wahlkreis Neuwied etwa, den es in der jetzigen Form, seit der Wahl im Jahr 1991 gibt, sicherten sich stets SPD-Kandidaten den Sieg.