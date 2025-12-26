Ellen Demuth folgt im Bundestag auf Erwin Rüddel 

Im Jahresrückblick für den Kreis Neuwied erinnert unsere Zeitung an die bewegendsten Momente in 2025. Im Januar und Februar beschäftigt die Bundestagswahl die Menschen. Der Wahlkampf wird jedoch zwischenzeitlich vom Tod Erwin Rüddels überschattet.
Lesezeit 3 Minuten
Im Endspurt des Bundestagswahlkampfs bricht eine schockierende Nachricht herein: Das Bundestagsmitglied Erwin Rüddel ist tot. Am 3. Februar stirbt der CDU-Politiker aus Windhagen im Alter von 69 Jahren an einer Lungenembolie. Die Anteilnahme ist nicht nur an Rhein und Wied groß, sondern auch in Berlin und Mainz.