Jahresrückblick Januar/Februar Ellen Demuth folgt im Bundestag auf Erwin Rüddel Daniel Dresen 26.12.2025, 17:00 Uhr

i Eine strahlende Wahlsiegerin am 23. Februar inmitten ihrer Familie: Ellen Demuth (CDU) zieht erstmals in den Bundestag ein. Archiv Daniel Dresen. Daniel Dresen

Im Jahresrückblick für den Kreis Neuwied erinnert unsere Zeitung an die bewegendsten Momente in 2025. Im Januar und Februar beschäftigt die Bundestagswahl die Menschen. Der Wahlkampf wird jedoch zwischenzeitlich vom Tod Erwin Rüddels überschattet.

Im Endspurt des Bundestagswahlkampfs bricht eine schockierende Nachricht herein: Das Bundestagsmitglied Erwin Rüddel ist tot. Am 3. Februar stirbt der CDU-Politiker aus Windhagen im Alter von 69 Jahren an einer Lungenembolie. Die Anteilnahme ist nicht nur an Rhein und Wied groß, sondern auch in Berlin und Mainz.







