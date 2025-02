Direktkandidatin im Porträt Ellen Demuth (CDU) will nach der Wahl Brücken bauen 14.02.2025, 18:00 Uhr

i Ellen Demuth, Direktkandidatin der CDU, hat sich Wirtschaft als Schwerpunkt im Wahlkampf gesetzt. Die Burg Linz, in der gerade ein Pächter gesucht wird, ist dafür Symbol und zugleich für ihren Heimatort. Jörg Niebergall

In der dritten Legislaturperiode ist die CDU-Politikerin Ellen Demuth Abgeordnete des Landtags. Nun tritt sie als Direktkandidatin ihrer Heimat für den Bundestag an. Was möchte die Linzerin dort bewegen und woher kommt ihre Begeisterung für Politik?

Entspannt kommt Ellen Demuth, trotz vollem Terminkalender, im Café in ihrem Heimatort in Linz an. Das hat die 42-jährige Direktkandidatin der CDU als Treffpunkt für ein Gespräch vorgeschlagen. Aus gutem Grund: Wirtschaft sei ein Schwerpunktthema, sagt sie und zeigt auf die Burg Linz, in der gerade ein neuer Pächter gesucht wird.

