Fotokunst in Neuwied zu sehen Elizabeth Clarke zeigt Stillleben im Roentgen-Museum Rainer Claaßen 31.10.2025, 17:00 Uhr

i Die Künstlerin Elizabeth Joan Clarke in einem von ihr arrangierten Stillleben. Elizabeth-Joan Clarke

Das Roentgen-Museum in Neuwied bietet zahlreichen Künstlern aus der Region eine Plattform für Ausstellungen. Derzeit sind auch fotografierte Stillleben von Elizabeth Joan Clarke in den Räumen des Museums zu bewundern.

Die meisten Menschen gehen wohl davon aus, dass zum Fotografieren weniger Kunstfertigkeit gehört als zum Malen – zumindest, wenn die Resultate naturgetreu aussehen sollen. Für die Aufnahmen von Elizabeth Joan Clarke, die im Rahmen der Ausstellung „The Past and the Present“ noch bis zum 9.







