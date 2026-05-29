Eine Fahrt durch die Elisabethstraße in Neuwied kann zum echten Abenteuer werden. Denn die marode Straße ist voller Schlaglöcher und Risse. Die Erneuerung lässt seit Jahren auf sich warten, jetzt gibt es aber langsam Hoffnung für die Anwohner.
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Egal ob Schloßstraße, Luisenplatz oder Deichufer: Dass die Innenstadt von Neuwied langsam aufgewertet wird, ist bei einem Gang durch die Stadt unschwer zu erkennen. Doch das gilt nicht für alle Straßen. Die Anwohner der Elisabethstraße, die mit Schlaglöchern gespickt ist, warten seit Langem auf eine oft versprochene Sanierung.