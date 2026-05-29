Voller Schlaglöcher und Risse
Elisabethstraße in Neuwied wartet weiter auf Sanierung
Auf dem Foto lässt sich erahnen, wie die Elisabethstraße in ihrem weiteren Verlauf aussieht: Schlaglöcher und Risse prägen das B
Auf dem Foto lässt sich erahnen, wie die Elisabethstraße in ihrem weiteren Verlauf aussieht: Schlaglöcher und Risse prägen das Bild. Doch obwohl das Problem seit Jahren bekannt ist, warten Anwohner weiter auf Besserung.
Maja Wagener

Eine Fahrt durch die Elisabethstraße in Neuwied kann zum echten Abenteuer werden. Denn die marode Straße ist voller Schlaglöcher und Risse. Die Erneuerung lässt seit Jahren auf sich warten, jetzt gibt es aber langsam Hoffnung für die Anwohner.

Lesezeit 2 Minuten
Egal ob Schloßstraße, Luisenplatz oder Deichufer: Dass die Innenstadt von Neuwied langsam aufgewertet wird, ist bei einem Gang durch die Stadt unschwer zu erkennen. Doch das gilt nicht für alle Straßen. Die Anwohner der Elisabethstraße, die mit Schlaglöchern gespickt ist, warten seit Langem auf eine oft versprochene Sanierung.

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