Sporteck Rheinbreitbach „Elfen“ retten letzte Dorfkneipe 21.10.2025, 17:00 Uhr

i Die "Breitbacher Koppelelfen" in Aktion: Sebastian Unger (von links), Jonathan Frings, Lars Bornhein und Andreas Nagel Sabine Nitsch

Rheinbreitbach hatte mal 16 Gaststätten. Letztes Jahr schloss mit dem Sporteck die letzte Kneipe im Dorf. Das rief die „Breitbacher Koppelelfen“ auf den Plan. Die Kneipenrettung kann man nur als schicksalhaft bezeichnen.

Das Sporteck ist eine typische Dorfkneipe, die es seit fast 60 Jahren in Rheinbreitbach gibt. Sie ist die Letzte von ehemals 16 Kneipen im Dorf. Vor zehn Jahren gab es immerhin noch fünf. Anfang 2024 wurde auch die kleine Kneipe gegenüber der Sporthalle plötzlich geschlossen.







