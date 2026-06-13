Wer sich als Installateur für Photovoltaikanlagen probieren will, muss wissen: Die Abnahme erfolgt immer durch einen zertifizierten Elektriker – wie Thomas Michels aus Neuwied. Er warnt: Ein Großteil dieser Anlagen sind in keinem guten Zustand.
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In Zeiten von steigenden Energiepreisen wächst bei vielen Menschen der Wunsch, sich unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu machen – besonders bei denen, die sowieso schon technisch bewandert sind. Dann wird auch mal in Richtung Photovoltaikanlage gelinst.