Abnahme durch Fachmann nötig Elektriker aus Neuwied rät von Eigenbau-Solaranlagen ab Viktoria Schneider 13.06.2026, 12:00 Uhr

i Etwa 80 Prozent der Anlagen, die der Elektriker Thomas Michels abnimmt, seien in keinem guten Zustand, sagt er. Es hakt oft an der Erdung oder Absicherung. Jan Woitas. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Wer sich als Installateur für Photovoltaikanlagen probieren will, muss wissen: Die Abnahme erfolgt immer durch einen zertifizierten Elektriker – wie Thomas Michels aus Neuwied. Er warnt: Ein Großteil dieser Anlagen sind in keinem guten Zustand.

In Zeiten von steigenden Energiepreisen wächst bei vielen Menschen der Wunsch, sich unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu machen – besonders bei denen, die sowieso schon technisch bewandert sind. Dann wird auch mal in Richtung Photovoltaikanlage gelinst.







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