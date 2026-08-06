Gastro-News aus Neuwied
„El Greco“ ist seit Jahrzehnten eine feste Größe
Efi Reich, ihr Mann Christos und weitere Familienmitglieder sorgen seit Jahrzehnten für zufriedene Gäste im „El Greco“ in Neuwie
Efi Reich, ihr Mann Christos und weitere Familienmitglieder sorgen seit Jahrzehnten für zufriedene Gäste im „El Greco“ in Neuwied.
Rainer Claaßen

In der Gastroszene im Kreis Neuwied tut sich einiges: Restaurants öffnen und schließen, Betreiber starten neu, wechseln oder sind schon eine Institution. Wir werfen einen Blick darauf und wer dahinter steckt. Diesmal: das „El Greco“ in Neuwied.

Lesezeit 2 Minuten
Griechenland ist eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Auch die mediterrane Küche des Landes genießt hierzulande große Beliebtheit. Kein Wunder also, dass griechische Restaurants auch in Neuwied seit Jahrzehnten erfolgreich sind. Nachdem die „Kreta Taverne Kunos“ in Engers kürzlich geschlossen hat, dürfte das „El Greco“ beim Schloss inzwischen das älteste griechische Restaurant der Stadt sein – auch wenn es mehrere Standortwechsel gab.
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