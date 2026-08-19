Das Haus in der Frankfurter Straße 42 ist seit Jahren marode, jetzt droht es sogar einzustürzen. Teile der Fassade sind schon auf die Straße gekracht. Wie das Haus nun abgesichert wird.
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Ein Abbruchunternehmen hat am Mittwoch damit begonnen, das einsturzgefährdete Haus Frankfurter Straße 42 in der Unkeler Innenstadt zu sichern. Am Dienstag waren Teile der Fassade auf die Straße gekracht. Vor einer Woche hatten sich plötzlich große, breite Risse auf der Fassade des maroden Hauses Frankfurter Str.