Guten Morgen, Kreis Neuwied Einmal um die Welt – in 28 Jahren Viktoria Schneider 14.10.2026, 06:00 Uhr

i Eine Weltumrundung haben schon viele gewagt – aber die wenigsten haben es per Fuß geschafft. Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Wenn es mal wieder stressig wird, sehnen sich viele nach Urlaub. Aber während die meisten bald wieder zu Hause sind, hat Karl Bushby für seine Weltreise 28 Jahre gebraucht – genauso lange, wie unsere Autorin alt ist, schreibt sie in ihrer Kolumne.

Wenn Sie bisher noch nichts von Karl Bushby gehört haben, liebe Leser, dann lassen Sie mich Ihnen diesen besonderen Menschen vorstellen. Im Alter von 29 Jahren entschied der Engländer, dass ihm seine Heimatstadt wohl ein bisschen zu langweilig geworden ist.







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