Einige Fragen zu mobiler Halle in Neuwied sind offen

Als temporärer Ersatz für die Stadthalle im Heimathaus ist eine mobile Lösung geplant. Nicht nur, dass die Stadtwerke Neuwied Planung und Finanzierung übernehmen und an die Stadt vermieten wird, sorgt für Fragezeichen.

Viele Fragen gibt es zur mobilen Halle, die bis zu einem eventuellen Neubau die Stadthalle Heimathaus in Neuwied ersetzen soll. Diese muss zum Jahresende wegen mangelnden Brandschutzes geschlossen werden. Was die Übergangslösung so umstritten macht: Im Vorfeld wurde nur der Ältestenrat unter den Gremien der Stadt über die Pläne informiert.

Wir wollten wissen: Gibt es eine Baugenehmigung für die mobile Halle? Wie sieht es mit Lärm und Parkplätzen aus? Warum bauen die Stadtwerke Neuwied (SWN) die Halle und vermieten sie dann an die Stadt? Eine Baugenehmigung für die Ersatzhalle liege aktuell noch nicht vor, antwortet uns die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage. „Es wurde allerdings ein Bauantrag eingereicht, der sich derzeit in Prüfung befindet“, heißt es weiter.

„Ja, ein entsprechendes Gutachten, das durch den Hallenbauer erstellt wurde, liegt vor.“

Ein Pressesprecher der Stadt Neuwied

Ob es für den aktuell ausgewählten Standort, ein Grundstück in der Museumstraße, ein Lärm- und Verkehrsgutachten gegeben habe, beantwortet die Verwaltung positiv: „ Ja, ein entsprechendes Gutachten, das durch den Hallenbauer erstellt wurde, liegt vor.“ Die Halle und die Nebengebäude beziehungsweise Anbauten sowie die inneren Funktionsbereiche seien auf Basis der Ergebnisse des Gutachtens so auf dem Grundstück angeordnet worden, dass die Lärmpegel für das gegenüberliegende Wohngebiet so gering wie möglich ausfielen.

Für das Grundstück in der Museumstraße seien in der Vergangenheit verschiedene Nutzungen im Gespräch gewesen. „Letztlich wurden die Planungen jedoch nie weitergehend konkretisiert“, erklärt die Stadt. „Der Standort wurde auch deshalb gewählt, weil er neben dem angrenzenden P&R-Parkplatz auch über den Bahnhof und den angrenzenden Busbahnhof sehr gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden ist“, erklärt ein Stadtsprecher weiter.

Große Expertise bei Planung und Umsetzung von Projekten

Die Parkflächen gehörten nicht der Deutschen Bahn und würden auch nicht von der Bahn betrieben, heißt es weiter. „Das Grundstück befindet sich ebenfalls im städtischen Besitz“, weiß der Sprecher. Da die Fläche für die Ersatzhalle gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn erreicht werden könne, sei nicht davon auszugehen, dass die Interimsnutzung zulasten der Bahnkunden gehe. Der P&R-Parkplatz könne weiterhin seinen Zweck erfüllen.

Ein Argument dafür, dass die SWN die mobile Halle kaufen, aufstellen und dann an die Stadt vermieten, war die schnellere Realisierbarkeit. Doch warum ist das so? Die Stadtwerke Neuwied seien eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Neuwied und als solche eng in die kommunalen Prozesse eingebunden, bekommen wir zur Antwort. „Sie verfügen über eine große Expertise bei der Planung und Umsetzung von Projekten, zudem sind die SWN für die Energieversorgung der Halle verantwortlich – eine frühe Einbindung ist daher auch organisatorisch sinnvoll“, so die Begründung Neuwieds.

„Für die Stadt stellt sich dieses Modell damit kostenneutral dar.“

Ein Pressesprecher der Stadt Neuwied

Ein weiterer wesentlicher Aspekt betreffe die Finanzierung: „Eine Umsetzung über das Tochterunternehmen ist deutlich schneller möglich als über den klassischen Weg des städtischen Haushalts, der zeitintensive Ausschreibungs- und Bewilligungsverfahren mit sich bringt“, weiß der Stadtsprecher; die SWN übernehme die Finanzierung vorab. Die Stadtwerke finanzierten das Projekt aus eigenen Mitteln, heißt es aus deren Pressestelle. Von immerhin 1,6 Millionen Euro Gesamtkosten ist hier die Rede.

Neuwied zahle im Gegenzug eine monatliche Miete. „Für die Stadt stellt sich dieses Modell damit kostenneutral dar“, betont die Verwaltung. Diese Lösung sei gewählt worden, um möglichst zügig Ersatz für die geschlossene Stadthalle bereitzustellen, „ohne zeitliche Verzögerungen durch haushaltsrechtliche Verfahren in Kauf nehmen zu müssen“.

Für die Ersatzhalle werde die Stadt weiterhin die Vermieterfunktion wahrnehmen. „Die genauen organisatorischen Abläufe werden zeitnah festgelegt. In diesem Zuge wird seitens der Stadt auch die bisherige Kostenstruktur überprüft“, so das Pressebüro der Stadt.