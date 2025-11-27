Plan für Schulentwicklung Eine zweite IGS war erneut Thema im Neuwieder Kreistag 27.11.2025, 09:00 Uhr

i Schulbau ist auch im Kreis Neuwied ein Dauerthema: Dieses Foto entstand im Jahr 2024. Gemeinsam mit dem Leiter des kreiseigenen Immobilienmanagements, Rüdiger David (links) machte sich Landrat Achim Hallerbach damals ein Bild vom Stand der Bauarbeiten an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Johanna Loewenherz in Neuwied. Martin Boden / Kreisverwaltung Neuwied

Die Infrastrukturen für die Schule der Zukunft wird eine andere sein, als viele sie kennen, die ihre Schulzeit hinter sich haben. Dass darauf auch baulich zu reagieren sein wird, darüber sind sich die Fraktionen im Neuwieder Kreistag im Klaren.

Schülerzahlen, die steigen und auf recht hohem Niveau bleiben, damit einhergehende, teils dringende Erweiterungsvorhaben für weiterführende Schulen sowie Förder- und Berufsschulen, die Frage nach einer zweiten Integrierten Gesamtschule und der generelle Blick auf die Schule der Zukunft mit dann deutlich geänderten Raumkonzepten: Das und noch mehr will für den Kreis Neuwied geplant sein.







