Während in Windhagen vorerst keine Waldkita entstehen kann, macht man es in Neustadt andersrum: Man möchte die evangelische Kita um eine Waldgruppe erweitern. Das schafft mehr Plätze in einer angespannten Situation.

Neustadt hat zu wenig Kitaplätze. Das geht aus einer aktuellen Bedarfsberechnung des Kreisjugendamtes hervor, die der Verwaltung nun vorgelegt wurde, und die es in die Sitzungsvorlage der jüngsten Gemeinderatssitzung geschafft hat. Um dem entgegenzuwirken, gibt es Pläne der evangelischen Kita, eine Waldgruppe zu gründen.

Bis zu 20 zusätzliche Plätze

Anders, als die bislang gescheiterten Pläne in der Gemeinde Windhagen, eine selbstständige Waldkita aufbauen zu wollen, handelt es sich hierbei um eine an eine bestehende Kita angeschlossene Gruppe, was für eine Genehmigung auf einem anderen Blatt steht. Mit dem Vorschlag vorgeprescht ist nach Auskunft des Neustädter Ortsbürgermeisters Thomas Junior die evangelische Kita. Diese sei seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück gewesen, um eine Außengruppe aufzustellen. Dabei stieß sie auf einen Bauernhof mit mehreren Gebäuden in der Ortslage Kodden. Bis zu 20 neue Kitaplätze sollen dort entstehen. Das Außengelände befindet sich daneben in einem Waldstück im Besitz der Ortsgemeinde Neustadt.

Die Gemeinde ist dahingehend ebenfalls im Boot. Man verspricht sich damit, so Ortschef Junior, eine Entspannung der Kitasituation. Knapp 320 Plätze gebe es momentan in den drei Kitas im Ort, doch die Gebäude platzten aus allen Nähten. „Daher wollen wir die Waldgruppe gern als zusätzliches Angebot in unser Gesamtangebot integrieren“, sagt Thomas Junior.

„Daher wollen wir die Waldgruppe gern als zusätzliches Angebot in unser Gesamtangebot integrieren.“

Ortsbürgermeister Thomas Junior zur aktuellen Situation der fehlenden Kitaplätze in Neustadt

Und das Ganze so schnell wie möglich. Für die erste unselbstständige Kita-Waldgruppe in der Gemeinde soll nun das Genehmigungsverfahren anlaufen. Dazu müssen einige Fachbehörden mit uns Boot geholt werden. Das Planungsbüro Dittrich aus Neustadt hat den Zuschlag bekommen, sich um die Planung zu kümmern. Der nächste Schritt ist die Beantragung der Baugenehmigung, kündigt Junior an. Er hofft auf einen positiven Entscheid noch in diesem Jahr, damit zügig gebaut werden kann. Denn: Am im Privatbesitz befindlichen Bauernhof in Kodden seien bauliche Veränderungen notwendig, um den Anforderungen einer Kita-Außenstelle zu genügen. Gespräche mit den Eigentümern seien vonseiten der evangelischen Kita bereits geführt worden, damit die Räumlichkeiten als Schutzräume der Waldgruppe befristet betrieben werden können.

Gemeinde will die Waldgruppe finanzieren

Obwohl die evangelische Kirche Trägerin der Kita ist und die Idee entwickelte, wird die Gemeinde die Waldgruppe finanzieren. 250.000 Euro hat die Gemeinde Neustadt in den Haushalt dafür eingestellt. „Das Geld ist da“, betont Junior.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stand das Thema zur Beratung auf der Tagesordnung. Laut Auskunft des Ortsbürgermeisters entschied der Rat, dass das Planungsbüro Dittrich die weiteren Planungsschritte sowie die Einbeziehung der Fachbehörden angehen soll. Zudem soll der Ortsbürgermeister mit den Eigentümern über die Nutzung der Bauernhofgebäude verhandeln. Die 250.000 Euro stellte der Rat außerplanmäßig bereit.