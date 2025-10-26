Frankreich, USA und mehr Eine musikalische Weltreise in Roßbach Jörg Niebergall 26.10.2025, 12:30 Uhr

i Die musikalische Weltreise startete in Roßbach vor zahlreichen Besuchern. Jörg Niebergall

Der Kirchenchor Cäcilia 1777 Waldbreitbach und der Gesangverein Oberbieber unter der Leitung von Peter Uhl nehmen die Besucher mit auf eine musikalische Weltreise, die mit vielen bekannten Klassikern aufwartet.

Schon der Startschuss durch die Band mit den musikalischen Evergreens „Einmal um die ganze Welt“ und „Kauf dir einen bunten Luftballon“ machte Lust auf mehr. Der Kirchenchor Cäcilia 1777 Waldbreitbach und der Gesangverein Oberbieber hatten unter der Leitung von Peter Uhl zur musikalischen Weltreise nach Roßbach eingeladen, und das wollten sich die Musikfreunde in der ausverkauften Wiedhalle nicht entgehen lassen.







