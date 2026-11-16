Festival in Neuwied Eine Messe des Jazz im Schloss Engers Christian Kunst 16.11.2026, 14:00 Uhr

i Gilt als eine der größten Lichtgestalten des jungen europäischen Jazz: der Norweger Marius Neset. Jörg Niebergall

Schon seit fast einem halben Jahrhundert holt der Verein „Jazz in Neuwied“ Musikgrößen in die Deichstadt. Doch bei der 49. Auflage des Jazzfestivals gelang den Veranstaltern der ganz große Wurf. Von Premieren, Überraschungen und einer Jazz-Sensation.

Es passiert am zweiten Abend des Jazzfestivals Neuwied. Als der tosende Applaus gerade abgeflaut ist und sich die Zuhörer von ihren Ovationen im Stehen wieder ins Sitzen begeben haben, als es wieder leise wird im Dianasaal von Schloss Engers, durchbricht plötzlich eine laute Frauenstimme die einkehrende Stille.







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