Zeitreise auf Schloss Arenfels Eine königliche Hommage an Bridgerton und Jane Austen Sabine Nitsch 23.06.2026, 15:00 Uhr

i "One Day as a royal" hieß das Motto jetzt im Schloss Arenfels. Jörg Niebergall

Auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen wurde das Regencyzeitalter bei „One Day as a royal“ lebendig. Teilnehmer erhielten eine Etikette-Schulung und konnten im Schlossambiente ihre Sehnsucht nach Etikette, Stil und einer heilen Welt Raum geben.

Der Sehnsucht nach ein bisschen royalem Glamour im anstrengenden bürgerlichen Leben wurde auf Schloss Arenfels erstmals ein Rahmen gegeben. Bei „One Day as a royal“ trafen sich Fans von Bridgerton, The Crown oder Jane Austen in der romantischen Schlosskulisse, um einen Tag lang zu erleben, wie sich die höfische Gesellschaft zur Regency Zeit in der Mitte des 19.







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