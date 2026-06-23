Zeitreise auf Schloss Arenfels
Eine königliche Hommage an Bridgerton und Jane Austen
"One Day as a royal" hieß das Motto jetzt im Schloss Arenfels.
"One Day as a royal" hieß das Motto jetzt im Schloss Arenfels.
Jörg Niebergall

Auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen wurde das Regencyzeitalter bei „One Day as a royal“ lebendig. Teilnehmer erhielten eine Etikette-Schulung und konnten im Schlossambiente ihre Sehnsucht nach Etikette, Stil und einer heilen Welt Raum geben.

Lesezeit 4 Minuten
Der Sehnsucht nach ein bisschen royalem Glamour im anstrengenden bürgerlichen Leben wurde auf Schloss Arenfels erstmals ein Rahmen gegeben. Bei „One Day as a royal“ trafen sich Fans von Bridgerton, The Crown oder Jane Austen in der romantischen Schlosskulisse, um einen Tag lang zu erleben, wie sich die höfische Gesellschaft zur Regency Zeit in der Mitte des 19.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren