Nur eine Notaufnahme hat Neuwied jetzt noch. Kann das gut gehen? Nach der Fusion der beiden Krankenhäuser häuften sich Beschwerden von Bürgern. Drei Beschäftigte des ehemaligen DRK-Krankenhauses erzählen, wie sie die Situation momentan erleben.

Nur ein einziges Krankenhaus für Neuwied? Das war das Schreckensszenario, das nach der Insolvenz der DRK-Krankenhausgesellschaft im Raum stand. Die Marienhaus-Gruppe entschied sich dann dafür, neben dem früheren St. Elisabeth-Krankenhauses auch das ehemalige DRK-Krankenhaus zu übernehmen. Im April fusionierten beide zum Marienhaus Klinikum Neuwied-Waldbreitbach. Was das für die medizinische Versorgung in der Stadt bedeutet, erzählen uns drei Beschäftigte aus dem früheren DRK, das heute Haus Matthias heißt.

Sorge machte vielen Menschen vor allem die zusammengelegte Notaufnahme. Früher hatte jedes Krankenhaus eine Eigene, jetzt gibt es sie nur noch im Haus Elisabeth. Auch die ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale (BDZ) ist dorthin umgezogen. Nach der Fusion häuften sich die Beschwerden über lange Wartezeiten. Eine 70-jährige Frau erzählte uns etwa im Juni, dass sie erst nach mehr als fünf Stunden behandelt wurde. Auch andere Patienten meldeten sich auf unserer Facebook-Seite zu Wort und übten teils heftige Kritik.

Wie schätzen die Mitarbeiter des ehemaligen DRK-Krankenhauses die Lage ein? Im Gespräch mit unserer Zeitung zeigten sie sich vor allem erleichtert, dass die Notaufnahme und die BDZ in einem Haus untergebracht sind. Jetzt ist es einfacher geworden, Patienten, die nur eine ambulante hausärztliche Versorgung brauchen, an den dafür vorgesehenen Bereitschaftsdienst zu verweisen, sagt Knut Schäfer, Chefarzt für Allgemeine Innere Medizin und Palliativmedizin im Haus Matthias. „Das wird zunehmend zur Entlastung der Notaufnahme führen “, hofft er. „Die Notaufnahme kann sich dann auf das konzentrieren, wozu sie eigentlich da ist, nämlich die Versorgung von Notfallpatienten, die eine stationäre Nachversorgung benötigen.“

Statt sich zu beschweren, hätten viele Patienten sich eher dankbar gezeigt, dass die Notfallversorgung in Neuwied weiter Bestand hat. „Wir hatten keine negativen Rückmeldungen, dass die Patienten jetzt denken: ‚Ach du lieber Gott, jetzt werden wir hier nicht behandelt ’“, berichtet die Pfortenmitarbeiterin Sabine Lindener. Schäfer stimmt zu: „Ich habe nicht den Eindruck, dass die Rate der Rückmeldungen, dass es hier nicht gut liefe seit der Übernahme, sonderlich hoch ist. Ich habe hier nicht mehr Klagen, als ich es drüben in Elisabeth-Krankenhaus gehabt habe.“

Besonders Menschen von weiter weg seien erleichtert gewesen. „Wir hatten sogar Patienten, die kamen aus der Mosel-Gegend hier hin, weil die in Koblenz nirgendwo ein Bett bekommen hatten“, erzählt Josef Voth, der den Bereich Pflege leitet. Würde die Notaufnahme in Neuwied wegfallen, würde diesen Menschen keine Alternative in der Region mehr zur Verfügung stehen. „Wo sollen die Leute hin? Dann fahren die bis Mainz und Bonn.“

„Wenn insolvenzbedingt das DRK-Krankenhaus hätte schließen müssen und wir mit nur dem Marienhaus-Klinikum den bestehenden Einzugsbereich hätten abdecken müssen, hätte das sicherlich zu massiven Problemen in der medizinischen Versorgung geführt“, erklärt Schäfer. Er sagt deshalb: „Es ist gut, dass beide Häuser in ihrer Grundfunktionalität und damit auch mehr Mitarbeiter für die Patientenversorgung erhalten geblieben sind.“

„Als alles so auf der Kippe stand, war für mich nicht nachvollziehbar, dass die Neuwieder Bevölkerung nicht dagegen angeht, weil die in erster Linie betroffen gewesen sind. “

Josef Voth, Bereichsleiter Pflege im Marienhaus Klinikum Neuwied-Waldbreitbach

Voth fragt sich sogar, warum die Insolvenz des früheren Trägers nicht für mehr Aufruhr gesorgt hat. „Als alles so auf der Kippe stand, war für mich nicht nachvollziehbar, dass die Neuwieder Bevölkerung nicht dagegen angeht, weil die in erster Linie betroffen gewesen sind.“ Davon habe er aber kaum etwas gemerkt. „Man hatte nicht den Eindruck, dass es wirklich verstanden wurde, was es bedeutet hätte, wenn ein Baustein komplett rausbricht“, sagt der Bereichsleiter.

Neuwied sei traditionell eine Stadt gewesen, ﻿in der manche Patienten das DRK, andere das St. Elisabeth-Krankenhaus bevorzugt hätten. Aber Chefarzt Knut Schäfer findet: „Und ob da jetzt ein rotes Kreuz oder ein blaugrünes Kreuz auf dem Dach steht, das macht für die Patienten, glaube ich, keinen Unterschied mehr. Eine gute Versorgung vor Ort ist sichergestellt.“