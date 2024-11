Dorothea Steffen überzeugte beim Speaker Slam mit einem Text über Ängste, deren Überwindung sowie Schutzengel Eine ausgezeichnete Rednerin aus Erpel: Womit Dorothea Steffen beim internationalen Speaker Slam überzeugte Simone Schwamborn 15.10.2024, 16:00 Uhr

i In dem Outfit stand Dorothea Steffen auf der Bühne. Beim internationalen Poetry Slam ergatterte sie den Poetry-Slam-Award. Foto: Simone Schwamborn Simone Schwamborn

Dorothea Steffen aus Erpel hat beim internationalen Speaker Slam in Masterhausen den Award gewonnen. Die 72-Jährige gehörte zu den 130 Teilnehmern aus 13 Ländern, die bei dem Rednerwettstreit antraten. Unsere Zeitung hat sie getroffen.

Nun, was ist der Speaker Slam? Nach Stationen in New York, Miami, Dubai, Wien, Frankfurt, München und Hamburg fand der ausverkaufte Speaker Slam in Masterhausen statt. Bei dem von Hermann Scherer, Germany’s Next Speaker Star und Expertenportal veranstalteten Speaker Slam, der jetzt zum 19.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen