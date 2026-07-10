Feststimmung in Neuwied Eindrücke vom ersten Abend des Deichstadtfests Jörg Niebergall 10.07.2026, 13:00 Uhr

i Einen perfekten Start bei schönstem Sommerwetter legte das Deichstadtfest hin. Jörg Niebergall

Sonnenschein, Musik und Duft von Gegrilltem: Das Deichstadtfest in Neuwied startete voller guter Laune. Wer noch mitfeiern will, hat bis Sonntag Gelegenheit, das Programm und die ausgelassene Stimmung zu erleben.

So darf ein Stadtfest beginnen: Sonnenschein, angenehme Temperaturen und eine gut gefüllte Innenstadt sorgten beim Auftakt des Deichstadtfests am Donnerstag für beste Laune. Schon am späten Nachmittag füllten sich die Plätze vor den Bühnen, während der Duft von frisch Gegrilltem, süßen Leckereien und anderen Köstlichkeiten durch die Straßen zog.







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