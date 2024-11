Ausstellung von Jürgen Quatram Eindrucksvolle Fotos, die Bad Hönningen zeigen Creativ Picture 17.11.2024, 11:01 Uhr

i Jürgen Quatram (links) und René Achten, Bürgermeister der Stadt Bad Hönningen, im Kunstraum ArtColor vor Fotografien aus Bad Hönningen hier Schloß Arenfels Heinz-Werner Lamberz

Wenn jemand sein ganzes Leben dafür arbeitet, möglichst gute Fotografien seiner Heimatstadt zu erstellen, zeugt das von besonderem Eifer. So wie bei Jürgen Quatram aus Bad Hönningen, der nun im Kunstraum von ArtColor seine Werke präsentiert.

In wohl so manchem Haus in der näheren Umgebung hängen garantiert ein oder mehrere Werke des Bad Hönninger Fotografen Jürgen Quatram. Schon im Alter von neun Jahren verspürte Quatram eine enge Bindung zur Fotografie, die er aufgrund seines Berufslebens nicht voll ausschöpfen konnte.

