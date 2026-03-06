Muscheid in Straßenhaus
Einbruch in Metzgerei: Täter klauen wieder nur Wurst
Fleischermeister Ralf Muscheid ist zum fünften Mal in zehn Jahren Opfer eines Einbruchs in seinem Betrieb in Straßenhaus geworden.
Jörg Niebergall

Zum fünften Mal innerhalb von zehn Jahren ist Fleischermeister Ralf Muscheid in Straßenhaus Opfer von Einbrechern geworden. Auch dieses Mal hatten es die Täter ausschließlich auf seine Wurstwaren abgesehen. Hinweise zu den Tätern gibt es nicht. 

Die Metzgerei von Fleischermeister Ralf Muscheid in Straßenhaus ist in der Nacht vom 23. auf den 24. Januar erneut Ziel von Einbrechern geworden. Es war schon das fünfte Mal innerhalb von zehn Jahren. Die unbekannten Täter haben im Januar mit Gewalt eine Tür aufgehebelt, um in den Betrieb zu gelangen.

