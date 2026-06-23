Architektur im Kreis Neuwied
Einblicke in außergewöhnliche Räumlichkeiten
Die Kindertagesstätte in Steimel nimmt auch am Tag der Architektur teil und lädt ein, ihre architektonischen Besonderheiten zu e
Die Kindertagesstätte in Steimel nimmt auch am Tag der Architektur teil und lädt ein, ihre architektonischen Besonderheiten zu entdecken.
Luisa Krätz / ARCHITEKTEI

Ende Juni findet Deutschlands größte Architekturshow statt, bei der auch der Kreis Neuwied mitmacht. Es gibt Privathäuser, Lokalitäten oder Weingute zu besuchen. In Steimel gibt es interessante Einblicke in die Kita, die sonst verborgen bleiben.

Lesezeit 1 Minute
Der „Tag der Architektur“ ist bundesweit das größte Architekturfestival und präsentiert auch in diesem Jahr ein breites Spektrum an verschiedenen Bauprojekten in Rheinland-Pfalz. Insgesamt 56 Gebäude wurden von einer Fachjury ausgewählt und können am letzten Juniwochenende, dem 27.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBauen & Wohnen

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