Architektur im Kreis Neuwied Einblicke in außergewöhnliche Räumlichkeiten Eva Herschbach 23.06.2026, 06:00 Uhr

i Die Kindertagesstätte in Steimel nimmt auch am Tag der Architektur teil und lädt ein, ihre architektonischen Besonderheiten zu entdecken. Luisa Krätz / ARCHITEKTEI

Ende Juni findet Deutschlands größte Architekturshow statt, bei der auch der Kreis Neuwied mitmacht. Es gibt Privathäuser, Lokalitäten oder Weingute zu besuchen. In Steimel gibt es interessante Einblicke in die Kita, die sonst verborgen bleiben.

Der „Tag der Architektur“ ist bundesweit das größte Architekturfestival und präsentiert auch in diesem Jahr ein breites Spektrum an verschiedenen Bauprojekten in Rheinland-Pfalz. Insgesamt 56 Gebäude wurden von einer Fachjury ausgewählt und können am letzten Juniwochenende, dem 27.







Artikel teilen

Artikel teilen