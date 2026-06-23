Ende Juni findet Deutschlands größte Architekturshow statt, bei der auch der Kreis Neuwied mitmacht. Es gibt Privathäuser, Lokalitäten oder Weingute zu besuchen. In Steimel gibt es interessante Einblicke in die Kita, die sonst verborgen bleiben.
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Der „Tag der Architektur“ ist bundesweit das größte Architekturfestival und präsentiert auch in diesem Jahr ein breites Spektrum an verschiedenen Bauprojekten in Rheinland-Pfalz. Insgesamt 56 Gebäude wurden von einer Fachjury ausgewählt und können am letzten Juniwochenende, dem 27.