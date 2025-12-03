Insolventer Inklusionsbetrieb Ein Teil der Neuwieder Informa gGmbH wird geschlossen Regine Siedlaczek 03.12.2025, 14:22 Uhr

i Die Informa gGmbH, die in Oberbieber sitzt, hat Insolvenz angemeldet. Jetzt wurde eine Lösung präsentiert, wie es mit dem Inklusionsbetrieb weitergeht. Jörg Niebergall

Im September hat die Informa gGmbH, ein Inklusionsbetrieb mit Sitz in Oberbieber, Insolvenz angemeldet, jetzt steht fest: Nur die Bereiche Bildung und Beratung werden unter neuer Trägerschaft fortgeführt, rund 30 Mitarbeiter verlieren ihre Arbeit.

Erfolg und Misserfolg können manchmal eng beieinanderliegen. Das zeigt sich in diesen Tagen auch bei der Informa gGmbH, bei der nach langem Ringen rund um den Erhalt des Inklusionsbetriebs nun eine Entscheidung im Rahmen des laufenden Insolvenzverfahrens gefallen ist.







