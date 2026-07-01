Event auf Schloss Arenfels
Ein Tag als Royal leben: Warum macht man so etwas?
Marketing Managerin Katja Lauer begleitete die Veranstaltung "One day as a royal" auf Schloss Arenfels stilecht im Regency-Kleid
Marketing Managerin Katja Lauer begleitete die Veranstaltung "One day as a royal" auf Schloss Arenfels stilecht im Regency-Kleid.
Sabine Nitsch

Schloss Arenfels war die Kulisse für einen königlichen Tag. Wir haben mit Katja Lauer von dem Veranstalter darüber gesprochen, warum der Ausflug in die royale Welt einen Nerv trifft und warum das Bad Hönninger Schloss der passende Rahmen war.

Lesezeit 3 Minuten
Auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen konnten „Bürgerliche“ jetzt einen Tag lang das Leben am Hofe erleben. „One day as a royal“ lockte schon bei der ersten Auflage 100 Fans von Bridgerton oder Sissi nach Bad Hönningen. Die Royals auf Zeit waren aus ganz Deutschland angereist, um im romantischen Schlossambiente zu erleben, wie sich die höfische Gesellschaft zur Regency Zeit einen wirklich gelungenen Tag mit Teatime, Dinner und Maskenball ...

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