Löwe war Besucherliebling „Ein super Papa“ – Zoo Neuwied trauert um „Schröder“ 23.09.2025, 06:00 Uhr

i Das Löwenmännchen "Schröder", einer der Besucherlieblinge im Zoo Neuwied, musste vor einigen Tagen aufgrund von Altersschwäche eingeschläfert werden. Er wurde 19 Jahre alt. Archiv Daniel Dresen. Daniel Dresen

Der Tod von Löwe „Schröder“ im Zoo Neuwied bewegt die Menschen. Seine Pflegerin und Neuwieds Zoodirektor blicken auf die gemeinsame Zeit mit dem Besucherliebling zurück und erklären, warum sie an der Haltung von Berberlöwen festhalten wollen.

Am frühen Vormittag hallt ein Brüllen durch den Zoo Neuwied. Es ist so laut, dass die dort lebenden Stachelschweine vor Angst zusammenschrecken und ihre namensgebenden Verteidigungswaffen aufstellen. Die Quelle des Gebrülls befindet sich ein paar Hundert Meter weiter.







Artikel teilen

Artikel teilen