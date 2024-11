Hans-Werner Dietrichs ist seit 2020 Wirt des Camping Stübchens in Niederbreitbach Ein Seelsorger hinter dem Tresen: Zu Gast beim Wirt des Camping Stübchens in Niederbreitbach 31.10.2024, 14:06 Uhr

i Er hat immer ein offenes Ohr für seine Gäste: Hans-Werner Dietrichs, Wirt des Camping Stübchens auf dem Campingplatz Neuerburg in Niederbreitbach, bedient hier seit Mitte Januar 2020 den Zapfhahn. Fotos: Daniel Dresen Daniel Dresen. Daniel Dresen

Hans-Werner Dietrichs ist seit Anfang 2020 Wirt des Camping Stübchens auf dem Campingplatz Neuerburg in Niederbreitbach. Für seine Gäste hat er immer ein offenes Ohr.

Am Tresen einer Kneipe gilt das ungeschriebene Gesetz, dass all das, was hier besprochen wird, nicht nach draußen dringt. Diese Art Schweigegelübde pflegt auch Hans-Werner Dietrichs. Seit Mitte Januar 2020 ist er der Wirt des Camping Stübchens auf dem Campingplatz Neuerburg in Niederbreitbach.

