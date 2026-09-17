Azubi-Speeddating in Neuwied Ein Schritt aus der Komfortzone, rein in die Ausbildung Luis Loth 17.09.2026, 15:00 Uhr

i Jobsuche in sieben Minuten: Das Azubi-Speeddating war von kurzen, angeregten Unterhaltungen geprägt. Jörg Niebergall

In Bestzeit zur Ausbildung: Das ist der Hintergedanke beim Azubi-Speeddating in Neuwied, das in diesem Jahr zum zehnten Mal stattfand. Mehr als 100 Teilnehmer nutzten die Möglichkeit, Unternehmen und Ausbildungsberufe kennenzulernen.

Die Glocke läutet im Big House, die sieben Minuten beginnen. Aufgeregte Jugendliche nehmen am Nachmittag des 15. Septembers an den mit Logos und Werbemitteln dekorierten Tischen der Unternehmen Platz. Zeit für einen ersten Eindruck und die entscheidende Frage: Kann ich mir vorstellen, hier zu arbeiten?







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