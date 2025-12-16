Selina aus Waldbreitbach Ein neues Christkind verzaubert das Weihnachtsdorf Charley Burke 16.12.2025, 19:00 Uhr

i Selina Keber vor der Weihnachtspyramide in Waldbreitbach: Die 14-Jährige ist das neue Christkind des Weihnachtsdorfs. Florian Fark

Selina Keber ist zurzeit immer wieder im Weihnachtsdorf Waldbreitbach im Einsatz. Das 14-jährige frischgebackene Christkind liebt vor allem die Begegnungen mit Kindern.

Die Weihnachtszeit zieht in Waldbreitbach ein und mit ihr eine ganz besondere Atmosphäre. Für Selina Keber aus Waldbreitbach ist diese Zeit etwas ganz Besonderes, denn sie ist in diesem Jahr das neue Christkind im Weihnachtsdorf. An zwei Wochenenden war Selina schon an insgesamt vier Nachmittagen auf dem Christkindchenmarkt unterwegs, der im Dorf stattfindet.







