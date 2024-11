Umbau zum 75. Jubiläum Ein neues Ambiente fürs Abschiednehmen Regine Siedlaczek 29.11.2024, 10:00 Uhr

i Seit 75 Jahren ist das Bestattungshaus Ecker für die Menschen da. Thorsten Ecker

Die Wünsche trauernder Familienangehöriger für eine Trauerfeier sind heute vielfältiger denn je. Darauf hat sich das Familienunternehmen Ecker eingestellt und unterstützt Trauernde in vielen Bereichen.

Persönlich für die Hinterbliebenen da sein, ihnen in Zeiten der Trauer und des Abschieds zur Seite stehen und ihnen alles abnehmen, was rund um eine Bestattung zu erledigen ist: Dafür ist das Bestattungshaus Ecker, das seit jeher als Familienunternehmen geführt wird, bereits seit 1949 in Neuwied und Umgebung bekannt.

