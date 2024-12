100-jähriges Bestehen Ein Klavierbauer prägt Neuwied Rainer Claaßen 15.12.2024, 11:00 Uhr

i Ulrich Thilemann (links) freut sich über den Besuch des IHK-Hauptgeschäftsführers Arne Rössel, der ihm eine Urkunde zum 100-jährigen Bestehen des Unternehmens überreicht. Rainer Claaßen

Der Grundstein des Unternehmens wurde vor rund 100 Jahren in Rumänien der Grundstein gelegt. Inzwischen ist das Pianohaus Thilemann seit Jahrzehnten in Neuwied beheimatet. Nun ist die Zukunft gesichert.

Es fällt schwer, sich heute vorzustellen, wie die Lebensumstände vor 100 Jahren in Rumänien waren. Dort legte Nathanael Thilemann den Grundstein für das Unternehmen, das heute am Moltkeplatz in Neuwied beheimatet ist. In Bukarest betreute der Uronkel von Ulrich Thilemann das Konservatorium des damaligen Königreichs, und hatte auch als Klavierbauer einen hervorragenden Ruf.

