Was haben Sie im Alter von 30 Jahren erreicht? Manche haben vielleicht schon ein Haus gebaut, andere sind schon mehrfacher Vater geworden. Aber wollten Sie in diesem Alter die Verantwortung für das Wohlergehen von fast 28.000 Menschen übernehmen? Wenn Sie mich fragen: Auf keinen Fall! Daher zolle ich Pierre Fischer großen Respekt, dass er sich nach der gewonnenen Stichwahl gegen Achim Braasch ab dem kommenden Jahr diese Mammutaufgabe zutraut.

Doch auch die 4820 Wähler, die dem Waldbreitbacher am Sonntag ihre Stimme gegeben hatten, haben Mut bewiesen. Dass ein solch junger Mann in einer solch konservativen Region die Mehrheit holt, ist schließlich keine Selbstverständlichkeit. Da dürfte sein langjähriges Engagement in der CDU eine Argumentationshilfe gewesen sein. Vor allem in den kleineren Dörfern der VG wird er jedoch weiterhin kritisch beäugt werden, hier holte er nur wenige Stimmen.

Dem Bürgermeister Pierre Fischer muss in den kommenden acht Jahren gelingen, die Lebenswirklichkeit der Menschen in den beiden alten VGs Rengsdorf und Waldbreitbach näher aneinander heranzuführen. Es braucht mehr Begegnungen und mehr Austausch, um Vorurteile abzubauen. Im Wahlkampf haben sich alte Gräben zwischen den Menschen „auf dem Berg“ und denen „im Loch“ wieder aufgetan.

Pierre Fischers Erfolgsgeheimnis: Er hat im Wahlkampf auf die richtigen Themen wie beispielsweise die Verbesserung der medizinischen Versorgung gesetzt. Von allen vier Kandidaten war er der einzige, dem die Wähler zugetraut haben, dass er eine gewisse Aufbruchstimmung in seiner Amtszeit auslöst. Nach vielen Ideen und Vorschlägen muss Fischer nach einer Eingewöhnungszeit 2026 konkrete Ergebnisse liefern. Einen Welpenschutz wird er aufgrund seines Alters nicht bekommen. Angesichts seines kurzzeitigen Einspringens als Landtagsabgeordneter für die in den Bundestag gewählte Ellen Demuth kann man als neutraler Beobachter nur hoffen, dass er sich bis zum Jahreswechsel beim Pendeln zwischen Mainz und Rengsdorf nicht verheizen lässt.