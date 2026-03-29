Hotel & Restaurant Vierwinden Ein Haus mit Herz und Handschrift in Windhagen Michael Möhlenhof 29.03.2026, 12:34 Uhr

i Das Team vom Hotel/Restaurant in Windhagen, in der Mitte Elke Rüddel, rechts die Küchenchefin Sabrina Höfer und der Zweite in der Küche, Kevin Theisen. Michael Möhlenhof

Seit bald 20 Jahren ist das Hotel „Vierwinden“ in Windhagen für viele Gäste und Geschäftsreisende ist ein zweites Zuhause. Doch eigentlich hatte Hotelchefin Elke Rüddel ganz andere Pläne – und auch der Restaurantbetrieb war ein Wendepunkt.

Wer durch die Schulstraße in Windhagen fährt, entdeckt ein Haus, das weit mehr ist als eine Unterkunft: das Hotel und Restaurant „Vierwinden“. Seit der Eröffnung im September 2006 hat sich das familiengeführte Haus zu einem beliebten Treffpunkt für Geschäftsreisende, Einheimische und internationale Gäste entwickelt.







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