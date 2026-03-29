Seit bald 20 Jahren ist das Hotel „Vierwinden“ in Windhagen für viele Gäste und Geschäftsreisende ist ein zweites Zuhause. Doch eigentlich hatte Hotelchefin Elke Rüddel ganz andere Pläne – und auch der Restaurantbetrieb war ein Wendepunkt.
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Wer durch die Schulstraße in Windhagen fährt, entdeckt ein Haus, das weit mehr ist als eine Unterkunft: das Hotel und Restaurant „Vierwinden“. Seit der Eröffnung im September 2006 hat sich das familiengeführte Haus zu einem beliebten Treffpunkt für Geschäftsreisende, Einheimische und internationale Gäste entwickelt.