Unkel. Das Haus atmet Geschichte, übrigens nicht nur die eigene. In traumhafter Lage, direkt an der Unkeler Rheinpromenade, legt das Rheinhotel Schulz beredtes Zeugnis der prachtvollen Vergangenheit der kleinen Rotweinstadt Unkel ab. In der Gegenwart wurde gerade wieder ein neues Kapitel Hotelgeschichte aufgeschlagen. Vasuki Nandapalan (44) ist neue Direktorin des renommierten Hotels. Sie will dem Haus, das die vergangenen Jahre im Dornröschenschlaf verbrachte, wieder Leben einhauchen. „Wir wollen, dass alle Gäste sich hier willkommen fühlen. Die Unkeler sollen das Haus wieder annehmen. Wir haben auch endlich wieder die wunderschöne Rheinterrasse geöffnet, und auch das ,Kleine Schulz’ soll genutzt werden. Wir machen gerade ein Konzept“, umreißt Nandapalan, was schon alles auf den Weg gebracht wurde.

„Wir wünschen uns, dass auch die Unkeler sich hier zu Hause fühlen.“

Vasuki Nandapalan, Direktorin im Rheinhotel Schulz

In den vergangenen Jahren dämmerte das Rheinhotel Schulz gemächlich vor sich hin. Die Unkeler hätten gern dort vorbeigeschaut, um Essen zu gehen oder Sommernachmittage mit Blick auf den Rhein und den Drachenfels bei Kaffee und Kuchen zu genießen. Die Terrasse war jedoch meist geschlossen. Gäste, die einfach vorbeischauen wollten, schienen ohnehin unerwünscht. „Das Hotel ist schön, nur die Gäste stören“, war ein geflügeltes Wort in Unkel. Das hat sich bereits grundlegend geändert. „Wir freuen uns über alle Gäste. Auch unsere Bar ist natürlich für jeden geöffnet. Wir wünschen uns, dass auch die Unkeler sich hier zu Hause fühlen“, betont die neue Hotelchefin. Sie leitet bereits seit Anfang 2024 über einen Managementvertrag unter dem Dach der ASSR GmbH mit der Eigentümerin, der Rheinhotel Schulz Schulz GmbH & Co. KG, das Haus. Wenn man so will, war das vergangene Jahr eine Art Probezeit. Sie wollte, wie sie sagt, sicher sein, dass Unkel und das Rheinhotel, das sind, was sie machen möchte. Jetzt ist sie sicher. „Vor wenigen Tagen bin ich als Hoteldirektorin eingestellt worden“, sagt sie.

i Das Rheinhotel Schulz liegt direkt an der Unkeler Rheinpromenade. Sabine Nitsch

Dabei ist Nandapalan eigentlich Informatikerin, war mehr als zehn Jahre in der Verwaltung in Düren tätig, bevor sie externe Mitarbeiterin einer Sicherheitsbehörde wurde. „Ich war deshalb viel in Hotels unterwegs, außerdem betreibt meine Familie ein indisches Restaurant und Steakhaus in der Eifel in Niedeggen, wo ich immer mitgearbeitet habe“, berichtet sie. Bei einer Hotelübernachtung in Wiesbaden habe sie sich dann gefragt, ob sie nicht in der falschen Branche unterwegs ist. „Ich merkte einfach, dass mein Herz eigentlich für die Hotellerie schlägt“, erzählt Nandapalan. Dann stießen sie und ihre Schwester auf die Anzeige, dass das Rheinhotel Schulz eine neue Leitung sucht. „Wir kamen her, um Unkel anzuschauen, und es war Liebe auf den ersten Blick.“

Unkel war Ausflugsziel von Diplomaten, internationalen Journalisten und Politikern

Unkel war schon immer international und bevorzugter Wohnort von Industriellen und Künstlern. Johanna und Adele Schopenhauer, Mutter und Schwester des Philosophen Arthur Schopenhauer, lebten in Unkel, ebenso wie Anette von Droste-Hülshoff, Ferdinand Freiligrath oder die Familie von Wittgenstein und auch der Düsseldorfer Fabrikant Fritz Henkel.

Als Bonn noch Bundeshauptstadt war, war die Stadt bevorzugtes Ausflugsziel von Diplomaten, internationalen Journalisten und Politikern. Man übernachtete im Rheinhotel oder auf dem Petersberg. Altbundeskanzler Willy Brandt wählte Unkel als Wohnort und lebte hier bis zu seinem Tod. Das Ambiente des Rheinhotels erfüllt auch hohe Ansprüche. Marmor aus den Pyrenäen, edle Teppiche von Brintons aus England, auf Hochglanz polierte edle Hölzer und kunstvolles Schmiedeeisen empfangen den Gast bereits in der Lobby, das Ganze gepaart mit der einzigartigen Lage und dem grandiosen Blick auf den Rhein samt Drachenfels.

Probleme, Personal zu finden

Jetzt weht im Rheinhotel wieder ein internationaler Wind. „Meine Familie und ich haben Wurzeln in Indien und bringen jetzt die indische Kochkunst auch ins Rheinhotel. Die Karte in unserem Restaurant ist international“, betont Nandapalan. Rinderrückensteak „Surf & Turf” oder Dorade Royal vom Grill sind neben Chicken mit Korma Sauce oder vegetable Pakoras mit Mangochutney dort zu finden. „Der Koch ist mein Schwager, und er hat 25 Jahre Berufserfahrung. Bald stoßen weitere Mitarbeiter aus Indien und auch aus Italien zu uns. Die Küche ist deutsch, italienisch und indisch. Indische Gerichte kommen überraschend gut an“, sagt sie.

Warum Mitarbeiter aus Indien? „Wir finden hier kein Personal. Wir haben aktuell 20 Mitarbeiter. Bevor wir es übernommen haben, waren es 35. Einige Mitarbeiter sind geblieben.“

Nandapalan will das Haus zu neuer Blüte führen

Nandapalans Start in Unkel barg etliche Herausforderungen und wurde vor allem überschattet von einem massiven Wasserschaden im Sonnenflügel des Hotels. 18 Hotelzimmer standen unter Wasser und waren komplett ruiniert. „Wir haben insgesamt 37 Zimmer und Suiten. Aber monatelang mussten sieben Doppelzimmer und elf Einzelzimmer geschlossen bleiben. Heute kann ich jedoch sagen, es war so etwas wie Glück im Unglück. Die Zimmer sind alle frisch renoviert und neu möbliert“, sagt sie.

Jetzt will sie das Haus zu neuer Blüte führen. Immerhin liegt Unkel samt dem Rheinhotel – zumindest aus Sicht der Unkeler – beinahe im Zentrum von Europa. Der Köln-Bonner Flughafen ist nur eine halbe Autostunde weit weg. Die Unkeler Hotellerie profitiert auch von Messen in Köln, denn mit dem Zug ist das Messegelände fast direkt an die Rotweinstadt angebunden. Der 320 Kilometer lange Rheinsteig zwischen Bonn und Wiesbaden führt durch Unkel, und auch Radwanderer machen hier Station.

Das „Kleine Schulz“ soll geöffnet werden

Zum Hotel gehört auch das „Kleine Schulz“. Das angrenzende ehemalige Voigtshaus wurde vor Jahren aufwendig saniert. Eigentlich sollte es als Gastronomie genutzt werden. Daraus wurde jedoch nichts. Das Haus war bisher meist geschlossen. Das soll sich ändern. „Wir wollen es möglichst ab Mitte April öffnen. Es soll Kaffee und Kuchen, aber auch Eis und Cocktails und Kleinigkeiten zu essen geben“, kündigt die Chefin an. Darüber hinaus finden im Rheinhotel Tagungen, Veranstaltungen, Hochzeiten und Familienfeiern statt. „Wir planen bald eine Hochzeitsmesse, und es finden Krimidinner statt“, umreißt Nandapalan das Angebot.

Godesberger Hotelier machte das Haus zur Nobelherberge

Den Grundstein für das heutige Rheinhotel legte die Patrizierfamilie Eschenbrender um 1650 mit ihrem prachtvollen Bau in privilegierter Rheinlage. Später ging das Haus ins Eigentum des Krupp’schen Hüttendirektors Haas, wurde anschließend Erholungsheim, bevor die schmucke Residenz sich unter dem Godesberger Hotelier und Namensgeber Schulz einen Namen als Nobelherberge machte.

1937 ging das Haus erneut an andere Besitzer, als Günther und Walther Lauffs vom Unkeler Unternehmen „Haus Rabenhorst“ das Hotel erwarben. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges beschlagnahmten von 1945 bis 1948 die Besatzungsmächte das Hotel. Später erlebte das Rheinhotel Schulz wieder eine Blütezeit. Häufig weilten unter anderem Mitglieder des Deutschen Bundestages oder Mitarbeiter der Ministerien im Haus. Diese Entwicklung fand mit dem Wechsel in die neue Hauptstadt Berlin 1995 ein jähes Ende. 1997 ging der Komplex in den Besitz der „Rheinhotel Schulz Schulz GmbH & Co. KG“ über.