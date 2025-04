Seit August 2024 stand die Orangerie der ehemaligen Abtei Rommersdorf leer – der bisherige Restaurant-Betreiber war nach Sayn umgezogen. Ein Zufall führte dazu, dass die Suche des Vorstandes der Abtei-Rommersdorf-Stiftung nach einem Nachfolger ein Ende fand: Ein Bekannter des stellvertretenden Vorsitzenden Ulrich Theis hatte in einem Gespräch beiläufig erwähnt, dass die Familie von Nikos Panagiotaros nach einer neuen Wirkungsstätte sucht – und beim ersten Kontakt hatten beide Seiten innerhalb weniger Minuten das Gefühl, den richtigen Partner gefunden zu haben.

Nachdem beide Seiten erhebliche Mittel in die Modernisierung des Restaurants gesteckt haben – neben der Küche und der Theke wurden auch die Toiletten modernisiert – ist alles bereit für den Start am kommenden Samstag, 19. April. Die Tochter des neuen Betreibers, Nasia Panagiotarou, ist für den Service zuständig. „Der Auftakt könnte nicht besser sein – für das Osterwochenende sind nur bei den späteren Abendterminen noch ein paar Plätze frei“, freut sie sich. Mit ihrem Verlobten Dimitris plant sie, das Restaurant in einigen Jahren weiterzuführen, wenn ihre Eltern in Rente gehen.

Im „Mikro Magazin“ in Athen viele Prominente zu Gast

Solange es seine Gesundheit erlaubt, denkt Nikos Panagiotaros aber nicht ans Aufhören. Seit seinem 13. Lebensjahr arbeitet er in der Gastronomie – und hat in der Zeit einiges erlebt. In den Bergen am Stadtrand von Athen seien in seinem Restaurant „Mikro Magazin“ viele Prominente zu Gast gewesen, erzählt er. Die Wirtschaftskrise in Griechenland zwang ihn dazu, das Restaurant zu schließen.

Bei einem Besuch bei Bekannten in Deutschland stellte er fest, dass die griechische Küche hier sehr beliebt ist, und blieb als Koch in einem Restaurant in Ransbach-Baumbach im Westerwald. Schon bald folgte ihm seine Frau Renata Wozniarska. Die beiden hatten sich vor mehr als 35 Jahren kennengelernt, als die gebürtige Polin in Griechenland Urlaub machte. Auch die beiden Zwillingstöchter Nasia und Maria, die noch zur Schule gingen, zogen nach Deutschland.

„Natürlich habe ich meine Heimat vermisst – ich liebe das Meer, habe dort viel geangelt und hatte ein eigenes Boot. Das fehlt mir bis heute, ebenso wie meine Freunde“, erklärt Panagiotaros. Aber auch die neue Heimat hat Vorzüge. Geschäftlich lief es schnell gut für die Familie. „Nach einiger Zeit wollte der damalige Betreiber des Restaurants in Ransbach etwas Neues beginnen. Ich ergriff die Gelegenheit und übernahm das Restaurant“ schildert Panagiotaros.

Den Namen wählte er in Erinnerung an einen seiner Lieblingsorte in Griechenland. Cavo Doro heißt die Region um das Kap an der südöstlichen Spitze der Insel Evia. Der Name wird sowohl als „schwierige Passage“ als auch als „goldenes Kap“ interpretiert. Beides passt, denn nach dem unfreiwilligen Wechsel nach Deutschland wurde das eigene Restaurant zu einem großen Erfolg.

i Freuen sich auf die Eröffnung des Cavo Doro in der Orangerie: Der stellvertretende Stiftungsleiter Ulrich Theis, Nikos Panagiotaros mit Renata Wozniarska, Tochter Nasia, Schwiegersohn Dimitris und Stiftungs-Geschäftsführer Reinhard Lahr. Rainer Claaßen

Die Familie wäre auch gerne in Ransbach-Baumbach geblieben, doch eine massive Mieterhöhung verhinderte das. „Ohne einen klaren Plan zu haben, wie es weitergeht, haben wir uns entschieden, diese Preiserhöhung nicht mitzumachen. Wir waren zuversichtlich, dass sich eine bessere Alternative finden würde“, sagt Renata Wozniarska.

Die fand sich mit der Anfrage aus Heimbach-Weis. Auf Anhieb verstand sich der Vorstand der Stiftung, die das gesamte Areal der Abtei betreibt, mit der Familie. Gemeinsam mit dem Architekten Stefan Schäfer wurden Umbaupläne gestaltet. Das Flair des Gastraums und der sonnigen Terrasse bleibt aber erhalten. Neu ist die Möglichkeit für ältere und gehbehinderte Menschen, ihr Auto auf ausgewiesenen Parkplätzen im Innenhof der Abtei abzustellen.

Die Partnerschaft soll langfristig halten. Schon heute engagiert sich Nasia, die eine Ausbildung zur Hotelfachfrau im Hotel Heinz in Höhr-Grenzhausen gemacht hat, intensiv im Restaurant. Sie hat unter anderem die Webseite gestaltet, auf der die Speisekarte einen Vorgeschmack gibt. Bei einem ersten Probeessen waren die geladenen Rommersdorfer sehr angetan von Nikos’ Grillkreationen.