Mitten in Linz wächst ein Urwald. Herr des künstlich angelegten Dschungels ist Wilfried Volk, der in mehr als 16 Jahren aus dem Gelände seiner ehemaligen Gärtnerei eine grüne Oase geschaffen hat.

Nichts deutet in der Straße „In der Au“ in Linz darauf hin, dass sich hinter einem unscheinbaren Holztor neben einem Haus ein tropisch anmutendes Gartenparadies eröffnet. Große Palmen dominieren den gepflegten Dschungel, kleine kiesbedeckte Wege durchziehen das Gelände. Überall plätschert Wasser, man entdeckt kleine Bachläufe und Wasserbecken. Große Basaltsteinfindlinge sind Teil des exotischen Gartenkonzepts. Sie sind mit unzähligen Arten von Farn bewachsen. Eine große Albizia mit filigranen Blättern und bezaubernden rosafarbenen Blüten ist Blickfang auf dem mehr als 2500 Quadratmeter großen Gelände, auf dem etliche Gewächshäuser stehen. Mandarinen- und Zitronenbäumchen tragen Früchte, Akanthus beeindruckt mit großen Blüten und Blättern, die in der Antike korinthische Säulen schmückten, Vögel zwitschern und Libellen, Bienen oder Hummeln sind geschäftig unterwegs.

Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Überall blickt man auf botanische Kostbarkeiten, die dem Gartenfreund sonst nur in botanischen Gärten begegnen. „Ich wollte schon immer einen eigenen botanischen Garten haben“, sagt Wilfried Volk, der das Paradies mitten in Linz erschaffen hat. Dabei ist dem heute 81-Jährigen die Begeisterung für seinen unglaublichen Gartentraum anzusehen.

Exotischer Gartentraum ist gut gehütetes Geheimnis

Kaum jemand weiß übrigens, dass es „In der Au“ einen solchen exotischen Gartentraum gibt. „Ich wollte es nie publik machen. Viele Leute können die Pflanzenraritäten nicht wertschätzen. Vor Jahren habe ich hin und wieder mal Führungen gemacht, dabei haben die Leute kostbare Pflanzen zertreten“, berichtet Volk. Als er in unserer Zeitung aber gelesen hat, dass wir besondere Gärten vorstellen, hat er sich entschlossen, seinen privaten botanischen Garten doch der Öffentlichkeit zu präsentieren.

i Der Garten in Linz hat das Zeug zu einem botanischen Garten. Sabine Nitsch

Der künstlich angelegte Dschungel folgt einem strikten Konzept. Man sieht, dass da jemand nicht nur genau weiß, was er tut, sondern auch unfassbar viel Arbeit und Zeit in die Pflege investiert. „Ich bin seit 16 Jahren im Ruhestand. Hier stand meine Gärtnerei. Ich bin mit 14 in die Lehre gegangen. Mit 24 hatte ich meinen Meister und habe den Gemüseanbau, den mein Vater hier betrieben hat, übernommen und ausgebaut. Das war hart. Wir mussten uns verschulden und meine Eltern unterstützen. Im Sommer haben ich und auch meine Frau Marlies Tag und Nacht gearbeitet und eigentlich immer nur rund drei Stunden Schlaf bekommen. So viel war zu tun“, blickt er zurück.

Trotz der Arbeit wuchs seine Leidenschaft für das nicht alltägliche Grün. „Mein Lehrherr hatte Pflanzen in einem Gewächshaus gesammelt. Schon damals habe ich von meinem eigenen botanischen Garten geträumt. Weil wir die Leidenschaft für besondere Pflanzen teilten, war ich der Einzige, der dort hineindurfte. Als junger Mann war ich an der Riviera und habe dort Palmen gesehen. Seit der Zeit hatte ich eigentlich meinen Garten im Kopf und habe dann schon angefangen, Pflanzenraritäten zu sammeln. Ich gehe auch immer noch zur internationalen Pflanzenmesse nach Essen und kaufe meist etwas Neues“, erzählt er, wie er die Weichen vom Gemüsebeet Richtung Gartentraum bereits vor mehr als 50 Jahren gestellt hat. Er sammelte immer seltene Pflanzen, dazu gehören neben den vielen Palmen und Farnen auch Bonsai-Koniferen, eine ist schon 55 Jahre alt. „Die wachsen nur etwa zwei Zentimeter pro Jahr.“ Bei ihm sind sie sozusagen zu Bonsai-Riesen herangewachsen und haben in den vielen Jahren schon fast einen Meter Höhe erreicht.

i Mehr als 15.000 Pflanzensorten sind im Garten von Wilfried Volk zu sehen. Sabine Nitsch

Der Garten besteht aus vielen kleinen Biotopen. „Ich habe mal alle Pflanzensorten gezählt. Bei 15.000 habe ich aufgegeben“, sagt er. Allein 30 verschiedene Palmen- und 50 Agavensorten hat er angepflanzt. Etliche stehen im Freiland und viele in den Gewächshäusern. Im Winter müssen jedoch alle Exoten in die Gewächshäuser der ehemaligen Gärtnerei gebracht werden. „Dazu brauche ich etwa eine Woche. Und die ganzen Kübel müssen auch so gestellt werden, dass es schön aussieht und man in den Wintermonaten Freude daran haben kann“, erläutert er.

Würfelnattern genießen die Jungfische in den Teichen

Die meisten Pflanzen können jedoch bleiben, wo sie sind. „Ich habe etwa 150 verschiedene Sorten Farn, davon 15 verschiedene Zungenfarne“, erläutert Volk und deutet auf Krautiges, das offenbar gerade verblüht ist. „Das sind Orchideen. Frauenschuh und Knabenkraut. Ich hatte mal 120 Stück“, berichtet er und zeigt auf eine Gruppe fleischfressender Pflanzen, die sich rund um einen kleinen Teich neben dem runden Gartenhaus wohlfühlen. Ein Wald aus Riesenbambus bietet Sichtschutz, den offenbar auch viele Tiere schätzen. „Ich habe hier einen Dachs, Füchse, Amphibien – und sogar Würfelnattern sind unterwegs. Sie haben die ganzen Jungfische aus den Teichen gefressen“, sagt er und zeigt zum Beweis ein Handyfoto der Schlange.

i Der Blick von der Terrasse lässt vergessen, dass man mitten in Linz ist. Sabine Nitsch

„Ich hatte und habe immer noch viele Ideen. Vieles konnte ich verwirklichen, aber leider nicht alles. Mittlerweile kann ich auch nicht mehr alles schaffen“, bedauert Volk. Immerhin bekommt er inzwischen am Wochenende etwas Hilfe. „Ich bin aber jeden Tag etliche Stunden im Garten. Wenn ich den Garten gieße, stehe ich hier fünf Stunden mit dem Schlauch. 15 Kubikmeter Wasser gehen drauf. Im Winter muss ich die Gewächshäuser heizen. Das kostet natürlich auch alles viel Geld“, sagt er.

Ehefrau Marlies hat als gelernte Floristin nicht nur in der Gärtnerei geholfen, sondern früher auch im Garten mit angepackt. Das schafft die 82-Jährige aber nicht mehr. Sie genießt jetzt von der Terrasse aus den Blick in den üppigen Garten. Mittlerweile denkt Volk auch darüber nach, den Garten in jüngere Hände zu geben. Allerdings ist das an eine Bedingung geknüpft. „Derjenige muss den Garten schätzen können und die Arbeit, die er macht, lieben“, sagt er.