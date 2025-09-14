Am Wochenende hat der Museumsbahnhof in Asbach sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Eisenbahn-Enthusiasten aus nah und fern wollten sich das nicht entgehen lassen.

Wenn sich Nostalgiker aus dem oberen Siegtal, Eisenbahnfans aus Aachen und aus Süddeutschland auf den Weg machen, um gemeinsam zu feiern, dann muss es etwas Besonderes sein. Und das war es: Das 25-jährige Jubiläum des Museumsbahnhofs Asbach wurde zu einem einmaligen Ereignis, das die Herzen höherschlagen ließ.

i Freunde von historischen Eisenbahnen kamen auf ihre Kosten. Michael Möhlenhof

Tagsüber füllte sich das Gelände mit bis zu 500 Gästen. Ein Zug, bestehend aus einer roten Diesellok und einer vergleichsweise riesigen Dampflok, setzte sich unter Ächzen und Knirschen in einer Pendelfahrt in Bewegung. Auf dem Führerstand: Jung und Alt, begleitet von den engagierten Vereinsmitgliedern. Fotografen jedweder Couleur dokumentierten das Ganze – vom Detail der Lokomotivschraube bis hin zur Feldbahn, auf der Gäste mitfahren durften. Der Geschäftsführer der Rhein-Sieg-Eisenbahn (RSE), Selman Duran, überreichte als Spende zum 25. Jubiläum einen Scheck über 500 Euro als Dank für das Vereinsengagement.