Große Kirmes im Wiedtal Ein Farbenmeer am Himmel zu 75 Jahre Wied in Flammen Creativ Picture 16.08.2026, 16:00 Uhr

i Der Nachthimmel über Waldbreitbach hat sich bei 75 Jahre Wied in Flammen in ein Farbenmeer verwandelt. Heinz-Werner Lamberz

Trotz anhaltender Trockenheit haben die Veranstalter das traditionelle Feuerwerk am Samstagabend bei Wied in Flammen in Waldbreitbach abgefeuert. So konnte die Jubiläumsausgabe mit Tausenden Besuchern auch im gebührenden Rahmen gefeiert werden.

Tradition steht beim Junggesellenclub Gemütlichkeit Waldbreitbach an erster Stelle. So geht es schon am Kirmesdonnerstag in den heimischen Forst, um dort den Kirmesbau zu schlagen, der dann am Freitag auf dem Dorfplatz aufgestellt wird. Natürlich darf auch die Zeit für eine Party nicht fehlen: So heizte DJ Michael Wilsberg nach getaner Arbeit kräftig ein.







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