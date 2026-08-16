Trotz anhaltender Trockenheit haben die Veranstalter das traditionelle Feuerwerk am Samstagabend bei Wied in Flammen in Waldbreitbach abgefeuert. So konnte die Jubiläumsausgabe mit Tausenden Besuchern auch im gebührenden Rahmen gefeiert werden.
Lesezeit 2 Minuten
Tradition steht beim Junggesellenclub Gemütlichkeit Waldbreitbach an erster Stelle. So geht es schon am Kirmesdonnerstag in den heimischen Forst, um dort den Kirmesbau zu schlagen, der dann am Freitag auf dem Dorfplatz aufgestellt wird. Natürlich darf auch die Zeit für eine Party nicht fehlen: So heizte DJ Michael Wilsberg nach getaner Arbeit kräftig ein.