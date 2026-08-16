Große Kirmes im Wiedtal 
Ein Farbenmeer am Himmel zu 75 Jahre Wied in Flammen 
Der Nachthimmel über Waldbreitbach hat sich bei 75 Jahre Wied in Flammen in ein Farbenmeer verwandelt.
Der Nachthimmel über Waldbreitbach hat sich bei 75 Jahre Wied in Flammen in ein Farbenmeer verwandelt.
Heinz-Werner Lamberz

Trotz anhaltender Trockenheit haben die Veranstalter das traditionelle Feuerwerk am Samstagabend bei Wied in Flammen in Waldbreitbach abgefeuert. So konnte die Jubiläumsausgabe mit Tausenden Besuchern auch im gebührenden Rahmen gefeiert werden.

Lesezeit 2 Minuten
Tradition steht beim Junggesellenclub Gemütlichkeit Waldbreitbach an erster Stelle. So geht es schon am Kirmesdonnerstag in den heimischen Forst, um dort den Kirmesbau zu schlagen, der dann am Freitag auf dem Dorfplatz aufgestellt wird. Natürlich darf auch die Zeit für eine Party nicht fehlen: So heizte DJ Michael Wilsberg nach getaner Arbeit kräftig ein.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren