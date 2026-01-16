Das Neubaugebiet Hammelshahn Süd direkt an der Landesgrenze zu NRW soll jetzt nach jahrelanger Vorgeschichte erschlossen werden. Das geplante Schnellverfahren hat sich dabei zum komplexen Vollverfahren entwickelt.
Wer von Buchholz aus auf der L275 in Richtung Kölsch-Büllesbach fährt, blickt rechts und links auf die Flächen mit dem alten Flurnamen „Am Kreutz“. Genau hier soll das neue Baugebiet Hammelshahn Süd entstehen – ein Projekt, das die Gemeinde Buchholz seit Jahren beschäftigt und das sich zu einer kleinen Odyssee durch das deutsche Bau- und Naturschutzrecht entwickelt hat.