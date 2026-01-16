Hammelshahn Süd in Buchholz Ein Dorf wächst – und ein Baugebiet ringt um seinen Weg Michael Möhlenhof 16.01.2026, 16:30 Uhr

i Ortsbürgermeister Konrad Peuling am geplanten Neubaugebiet Hammelshahn Süd in der Verbandsgemeinde Asbach. Dieses soll jetzt endlich erschlossen werden. Michael Möhlenhof

Das Neubaugebiet Hammelshahn Süd direkt an der Landesgrenze zu NRW soll jetzt nach jahrelanger Vorgeschichte erschlossen werden. Das geplante Schnellverfahren hat sich dabei zum komplexen Vollverfahren entwickelt.

Wer von Buchholz aus auf der L275 in Richtung Kölsch-Büllesbach fährt, blickt rechts und links auf die Flächen mit dem alten Flurnamen „Am Kreutz“. Genau hier soll das neue Baugebiet Hammelshahn Süd entstehen – ein Projekt, das die Gemeinde Buchholz seit Jahren beschäftigt und das sich zu einer kleinen Odyssee durch das deutsche Bau- und Naturschutzrecht entwickelt hat.







