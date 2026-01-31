Geschäft „Fet a Sóller“
Ein bisschen Mallorca in Heimbach-Weis
Thorsten Bürger und seine Mutter Helma Bürger leiten den Laden „Fet a Sóller“ in Heimbach-Weis.
Rainer Claaßen

Das Geschäft „Fet a Sóller“ führt Zitrusfrüchte und mehr aus dem Mittelmeerraum, aus Mallorca kommen wöchentlich drei Lkw nach Neuwied. Seit mehr als 170 Jahren ist der Obsthandel in Familienhand - zunächst gab es hier Produkte aus Heimbach-Weis.

Wer aus Richtung Bendorf-Sayn nach Heimbach-Weis fährt, passiert kurz nach dem Ortseingang den Laden „Fet a Sóller“, übersetzt: „Hergestellt in Sóller“. Der Name bezieht sich auf die Kleinstadt Sóller im Norden der Insel Mallorca. Sie ist bekannt für fantastische Wanderwege – und für landwirtschaftlichen Anbau, insbesondere von Zitrusfrüchten.

