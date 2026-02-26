Neustart in der Mittelstraße Ein 23-Jähriger übernimmt die Leitung des neuen Backwerks Rainer Claaßen 26.02.2026, 14:00 Uhr

i Unterstützen den erst 23-jährigen Filialbetreiber bei der Eröffnung: Jochen Selzer vom Backwerk-Vertrieb (links) und Vater Mathew Essien (Mitte). In Zukunft ist Tyrese Essien allerdings auf sich selbst gestellt. Rainer Claaßen

Frischer Wind in der Neuwieder City: Tyrese Essien leitet ab sofort die neue Backwerk-Filiale. Nach monatelangem Umbau und Verzögerungen bei den Genehmigungen bringt der junge Franchise-Partner das moderne Ladenkonzept in die Mittelstraße.

Schon seit Monaten wurde an dem Ladengeschäft in der Mittelstraße gebaut, und seit einigen Wochen hing auch eine Ankündigung an der Fensterfront. Am Dienstag hat nun die neue Backwerk-Filiale in Neuwied eröffnet. „Wir haben alles komplett umgebaut, und am Ende hat sich die Eröffnung noch etwas verzögert, weil es Schwierigkeiten mit Genehmigungen gab.







