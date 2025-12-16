Klage in Puderbach läuft noch Eilantrag abgelehnt: Sven Schür wird VG-Bürgermeister Lars Tenorth 16.12.2025, 13:55 Uhr

i Der amtierende Puderbacher VG-Bürgermeister Volker Mendel (links) wird seinen Nachfolger Sven Schür am Donnerstag, 18. Dezember, in das Amt einführen. Lars Tenorth

Ein Antragssteller wollte die Ernennung von Sven Schür zum neuen Puderbacher VG-Bürgermeister am Donnerstag, 18. Dezember, kurzfristig verhindern. Doch das ist gescheitert. Das Verwaltungsgericht Koblenz lehnt den Eilantrag ab und nennt Gründe dafür.

Restliche Unsicherheiten sind nun rechtlich entkräftigt: Es steht fest, dass Sven Schür am Donnerstagabend zum neuen Puderbacher VG-Bürgermeister ernannt wird. Der amtierende Verbandsgemeindebürgermeister Volker Mendel wird dagegen nach mehr als 13 Jahren im Amt verabschiedet.







