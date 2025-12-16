Eilantrag abgelehnt: Sven Schür wird VG-Bürgermeister

Ein Antragssteller wollte die Ernennung von Sven Schür zum neuen Puderbacher VG-Bürgermeister am Donnerstag, 18. Dezember, kurzfristig verhindern. Doch das ist gescheitert. Das Verwaltungsgericht Koblenz lehnt den Eilantrag ab und nennt Gründe dafür.
Restliche Unsicherheiten sind nun rechtlich entkräftigt: Es steht fest, dass Sven Schür am Donnerstagabend zum neuen Puderbacher VG-Bürgermeister ernannt wird. Der amtierende Verbandsgemeindebürgermeister Volker Mendel wird dagegen nach mehr als 13 Jahren im Amt verabschiedet.