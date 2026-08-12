Gelände in Heimbach-Weis
Eigentümer weisen Kritik an Speditionsnutzung zurück
Das ehemalige Firmengelände der Firma Brenner wird aktuell vom Transportunternehmen Pop Trans UG genutzt.
Das ehemalige Firmengelände der Firma Brenner wird aktuell vom Transportunternehmen Pop Trans UG genutzt.
Jörg Niebergall

Die Eigentümer des ehemaligen Brenner-Areals widersprechen Darstellungen zur heutigen Nutzung des Firmengeländes und betonen, über Jahre verschiedene Alternativkonzepte geprüft zu haben. Die Stadtverwaltung bezieht dazu Stellung.

Lesezeit 2 Minuten
Die Diskussion um das Grundstück der ehemaligen Firma Brenner am Otzbachweg geht in die nächste Runde. Gestritten wird vor allem darüber, warum alternative Projekte scheiterten – und ob der heutige Speditionsbetrieb der Firma Pop Trans UG überhaupt zulässig ist.
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