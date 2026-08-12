Die Eigentümer des ehemaligen Brenner-Areals widersprechen Darstellungen zur heutigen Nutzung des Firmengeländes und betonen, über Jahre verschiedene Alternativkonzepte geprüft zu haben. Die Stadtverwaltung bezieht dazu Stellung.
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Die Diskussion um das Grundstück der ehemaligen Firma Brenner am Otzbachweg geht in die nächste Runde. Gestritten wird vor allem darüber, warum alternative Projekte scheiterten – und ob der heutige Speditionsbetrieb der Firma Pop Trans UG überhaupt zulässig ist.