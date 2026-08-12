Gelände in Heimbach-Weis Eigentümer weisen Kritik an Speditionsnutzung zurück Jörg Niebergall 12.08.2026, 16:37 Uhr

i Das ehemalige Firmengelände der Firma Brenner wird aktuell vom Transportunternehmen Pop Trans UG genutzt. Jörg Niebergall

Die Eigentümer des ehemaligen Brenner-Areals widersprechen Darstellungen zur heutigen Nutzung des Firmengeländes und betonen, über Jahre verschiedene Alternativkonzepte geprüft zu haben. Die Stadtverwaltung bezieht dazu Stellung.

Die Diskussion um das Grundstück der ehemaligen Firma Brenner am Otzbachweg geht in die nächste Runde. Gestritten wird vor allem darüber, warum alternative Projekte scheiterten – und ob der heutige Speditionsbetrieb der Firma Pop Trans UG überhaupt zulässig ist.







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